Александр Максименко: Хочу попробовать поиграть в одном из сильнейших европейских чемпионатов Голкипер дебютировал в основном составе «Спартака» в октябре 2017 года.

Александр Максименко заявил, что хотел бы поиграть в одном из пяти сильнейших национальных чемпионатов Европы.

«Хочу ли поиграть в европейском чемпионате? Хотелось бы попробовать. Но пока вообще нет. Если меня не позовут, буду в «Спартаке» всю карьеру, не расстроюсь. Думаю, у каждого российского игрока есть амбиции туда поехать, но получается у единиц. Нравится Англия, Германия. Топ-5», – рассказал Максименко в прямом эфире в инстаграме журналиста «Матч ТВ» Карена Адамяна.

Александр дебютировал в главной команде московского «Спартака» в 19-летнем возрасте 25 октября 2017 года в матче 1/8 финала Кубка России против клуба «Спартак-Нальчик» (5:2). Всего на его счету 60 матчей за клуб.

В нынешнем сезоне Максименко сыграл 21 игру в РПЛ, пропустив 21 мяч и семь раз сохранив ворота красно-белых в неприкосновенности.