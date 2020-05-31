Александр Максименко: Хочу попробовать поиграть в одном из сильнейших европейских чемпионатов

Александр Максименко заявил, что хотел бы поиграть в одном из пяти сильнейших национальных чемпионатов Европы.
«Хочу ли поиграть в европейском чемпионате? Хотелось бы попробовать. Но пока вообще нет. Если меня не позовут, буду в «Спартаке» всю карьеру, не расстроюсь. Думаю, у каждого российского игрока есть амбиции туда поехать, но получается у единиц. Нравится Англия, Германия. Топ-5», – рассказал Максименко в прямом эфире в инстаграме журналиста «Матч ТВ» Карена Адамяна.
Александр дебютировал в главной команде московского «Спартака» в 19-летнем возрасте 25 октября 2017 года в матче 1/8 финала Кубка России против клуба «Спартак-Нальчик» (5:2). Всего на его счету 60 матчей за клуб.
В нынешнем сезоне Максименко сыграл 21 игру в РПЛ, пропустив 21 мяч и семь раз сохранив ворота красно-белых в неприкосновенности.
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