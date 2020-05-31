Малафеев ушел из «Зенита» Бывший вратарь занимал должность заместителя спортивного директора.

Вячеслав Малафеев объявил о том, что расстается с футбольным клубом «Зенит». С 28 ноября он занимал должность заместителя спортивного директора.

«Пришло время идти дальше, – написал Малафеев в инстаграме. – Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число «25»? Одни скажут: «Юность, беззаботность, вся жизнь впереди». Другие – «Серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени».

У меня – «Зенит». Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999 – играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером.

Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт.

Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного.

Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды.

Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт.

До встречи, «Зенит»!»

За главную команду клуба из Санкт-Петербурга Малафеев выступал с 1999 по 2016 годы, сыграв 439 матчей (из них 162 на «ноль»).