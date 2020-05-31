«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало - Советский спорт
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31 мая 2020 15:43ФутболШарафудинов Виктор

«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало

Английский клуб ведет переговоры с «Шанхай Шеньхуа».

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что «Манчестер Юнайтед» успешно ведет переговоры с китайским «Шанхай Шеньхуа» о продлении арендного договора нигерийского нападающего Одиона Игало.

Все идет к тому, что стороны продлят соглашение до 31 января следующего года. Таким образом, нигериец пропустит большую часть сезона китайской суперлиги.

31 января манкунианцы арендовали Игало до 31 мая, поскольку основной форвард Маркус Рэшфорд был травмирован. В договоре было прописано право приобретения трансфера 30-летнего нигерийца, однако в «МЮ» решили оказаться от покупки. Тем не менее, главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер выразил желание сохранить Игало в команде до фактического завершения, поскольку после возобновления соревнований команде предстоит очень плотный график с учетом Кубка Англии и Лиги Европы.

В «Шанхай Шеньхуа» были против такого варианта и рассчитывали, что в июне нигериец вернется в Китай, однако ограничения на пересечение границ, введенные из-за пандемии коронавируса, заставили пересмотреть ситуацию.

В «Шанхае» согласились продлить аренду Игало в «МЮ», но за это Одион должен будет пролить контракт с китайским клубом, который в данный момент рассчитан до декабря 2022 года.

Ранее 30-летний Игало не забил ни одного мяча в 4 матчах АПЛ, но зато отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 3 встречах Лиги Европы, а также сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Дерби Каунти» (3:0 в гостях).

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