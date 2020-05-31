«Рубин» проведет оставшиеся матчи сезона на «Ак Барс Арене» С начала нынешнего чемпионата казанская команда играла на Центральном стадионе.

Казанский «Рубин» оставшиеся пять домашних матчах сезона-2019/20 проведет на «Ак Барс Арене». Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Напомним, что до ноября прошлого года «Ак Барс Арена» называлась «Казань Арена». Под старым названием стадион принял 6 матчей ЧМ-2018.

«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России на «Ак Барс Арене». Это подтвердили в клубе», – заявил Леонов в интервью «РИА Новости».

С начала нынешнего сезона «Рубин» играл на Центральном стадионе, поскольку на 45-тысячной «Ак Барс Арене» реконструировали газон.

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. Команде Леонида Слуцкого в оставшихся восьми турах предстоит провести пять домашних встреч против «Локомотива», «Оренбурга», «Краснодара», «Ростова» и «Спартака».