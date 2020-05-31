Джан Пьеро Гасперини: Пять замен – это плохая идея. Футбол будет похож на баскетболе

Джан Пьеро Гасперини в интервью La Gazzetta dello Sport прокомментировал предстоящий рестарт сезона в серии А и высказался по поводу разрешения ФИФА на проведение пяти замен вместо трех.
«Игроки голодны, они хотят играть в футбол, – заявил главный тренер «Аталанты». – Техника восстанавливается быстро, ведь футбол как езда на велосипеде – разучиться невозможно. На тренировках мы стали сильнее и готовы сыграть хоть завтра. Хотя из-за личных интересов многие выступают против возобновления чемпионата, например, чтобы списать неудачный сезон.
Мне не нравится футбол при пустых трибунах, однако это наш единственный вариант. Пять замен? Плохая идея, она исказит игру. Футбол станет похож на баскетбол. Это как разрешить менять двигатель болида посреди Гран-при. Это навредит зрелищу. В конце концов, кто тот гений, сказавший, что это поможет предотвратить травмы?»
В нынешнем сезоне «Аталанта» впервые в истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Сыграв 25 матчей, команда Гасперини занимает четвертое место в серии А, набрав 48 очков. Рестарт чемпионата должен состояться 20 июня.
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