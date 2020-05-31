Давид Луис может сильно потерять в зарплате, если решится на переход в «Бенфику» Центральный защитник «Арсенала» Давид Луис потеряет порядка 38 000 фунтов стерлингов в неделю, если примет решение вернуться в «Бенфику».

По информации Mirror, защитник подтвердил, что разговаривал с президентом португальской команды, но у «Бенфики» есть предел заработной платы - 32 000 фунтов стерлингов в неделю. Это означает, что ему придется более чем вдвое сократить свою существующую зарплату.

Напомним, что бразильский защитник выступал за «Бенфику» с 2007 по 2011 годы, откуда перебрался в «Челси».