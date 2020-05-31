Илья Геркус: В первую очередь сделал бы розыгрыш среди владельцев абонементов Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение проводить футбольные матчи со зрителями после возобновления сезона в РПЛ.

- Каждый клуб сам должен решать, как распорядиться квотами. Я бы в первую очередь сделал розыгрыш среди владельцев абонементов. Например, каждый второй идет на один матч, другой - на второй, - рассказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% от номинальной вместимости стадионов.

Напомним, что чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлен 21 июня.