Акинфеев вспомнил о своем дебюте за ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем дебютном матче за ЦСКА, в котором парировал пенальти от Андрея Каряки.

- Было очень жарко на улице. Газзаев за сутки до игры вызвал и сказал: «Возможно, ты сыграешь». У Мандрыкина была температура или еще что-то, сейчас не помню уже. Ну, думаю, да ладно, сейчас за сутки доктора поставят его на ноги, все будет нормально. Когда уже идет установка на матч, называется моя фамилия. Хотя волнение в душе было, но вышел на футбольное поле...

Вспоминая ту команду, когда у тебя Соломатин, Яновский, Березуцкие, Рахимич, Ярошик, там волнения вообще не должно быть, должны выходить и обыгрывать всех. Конечно, мне 17 лет, и волнение было. К счастью, справился, ребята помогли. И в конце, конечно, чудо какое-то случилось. Считаю, что это реально чудо. Просто там повезло. Если бы Каряка чуть правее ударил…, - сказал Акинфеев в интервью каналу ЦСКА в Youtube.

Напомним, что Акинфеев впервые сыграл за основной состав ЦСКА ровно 17 лет назад - 31 мая 2003 года в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в возрасте 16 лет. С тех пор 34-летний вратарь провел за армейцев 667 матчей во всех турнирах, пропустил 549 мячей и заработал 31 желтую и две красных карточки. Кроме этого вместе командой Акинфеев шесть раз выиграл чемпионат России, а также стал победителем Кубка УЕФА.