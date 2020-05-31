Дмитрий Сенников: Благодаря Семину я попал в сборную России Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поблагодарил Юрия Семина за совместную работу в команде.

- В первую очередь, большое спасибо Юрию Павловичу за проведенные годы в московском «Локомотиве». Благодаря ему клуб завоевал очень много трофеев. Мне посчастливилось играть в отличной команде с прекрасными партнерами и тренерским штабом. Желаю ему много здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Благодаря ему я попал в сборную России, благодаря ему я играл в «Локомотиве», благодаря ему сложилась моя жизнь, - сказал Сенников.

Ранее стало известно, что Совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение не продлевать контракт с Семиным и утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера основной команды.