Защитник Меркулов покинул «Урал»

«За пять лет защитник прошел путь от игрока ПФЛ до кандидата в сборную России. Благодарим Михаила за годы, проведенные в Екатеринбурге и за вклад в успехи нашей команды», - говорится в сообщении клуба, опубликованном на официальном сайте команды.
Напомним, что Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в июле 2015 года. С тех пор 26-летний защитник провел 98 матчей за команду из Екатеринбурга, записал на свой счет три голевые передачи и заработал шесть желтых и одну красную карточку.
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