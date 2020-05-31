Защитник Меркулов покинул «Урал» Защитник Михаил Меркулов покидает «Урал» в связи с завершением срока действия контракта.

«За пять лет защитник прошел путь от игрока ПФЛ до кандидата в сборную России. Благодарим Михаила за годы, проведенные в Екатеринбурге и за вклад в успехи нашей команды», - говорится в сообщении клуба, опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, что Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в июле 2015 года. С тех пор 26-летний защитник провел 98 матчей за команду из Екатеринбурга, записал на свой счет три голевые передачи и заработал шесть желтых и одну красную карточку.