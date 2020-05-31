Тренеры и футболисты «Урала» сдали отрицательные тесты на коронавирус Персонал, тренеры и футболисты «Урала» прошли очередное запланированное тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

«Сегодня стали известны результаты – все они отрицательные», - говорится в сообщении пресс-службы клуба. Напомним, что по результатам первого тестирования инфекция COVID-19 была выявлена у нападающего «Урала» Павла Погребняка.