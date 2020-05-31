«Наполи» готов продать Милика клубам АПЛ со скидкой «Наполи» не хочет продавать нападающего Аркадиуша Милика в «Ювентус».

Как сообщает La Repubblica, неаполитанская команда продаст Милика любому клубу английской премьер-лиги по более низкой цене, чем 50 миллионов евро, которые они просят у «Ювентуса».

Как отмечает издание, «Наполи» хочет избежать усиления одного из своих соперников по серии А, поэтому польскому форварду настоятельно рекомендуется подписать контракт с английским клубом.

Напомним, что Милик перешел в «Наполи» из «Аякса» в августе 2016 года. С тех пор он провел за неаполитанскую команду 109 матчей и записал на свой счет 46 забитых мячей и пять голевых передач.