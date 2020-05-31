«Наполи» готов продать Милика клубам АПЛ со скидкой - Советский спорт
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31 мая 2020 19:15Футбол

«Наполи» готов продать Милика клубам АПЛ со скидкой

«Наполи» не хочет продавать нападающего Аркадиуша Милика в «Ювентус».

Как сообщает La Repubblica, неаполитанская команда продаст Милика любому клубу английской премьер-лиги по более низкой цене, чем 50 миллионов евро, которые они просят у «Ювентуса».

Как отмечает издание, «Наполи» хочет избежать усиления одного из своих соперников по серии А, поэтому польскому форварду настоятельно рекомендуется подписать контракт с английским клубом.

Напомним, что Милик перешел в «Наполи» из «Аякса» в августе 2016 года. С тех пор он провел за неаполитанскую команду 109 матчей и записал на свой счет 46 забитых мячей и пять голевых передач.

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