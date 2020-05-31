Президент «Ювентуса» предложил вернуть зрителей на трибуны

Как сообщает Football Italia, согласно многочисленным источникам, Аньелли предложил другим 19 владельцам клубов серии А частично открыть трибуны для фанатов в середине июля.
Идея президента «Ювентуса», как отмечает издание, заключается в том, чтобы позволить присутствовать на играх только 10 процентам болельщиков от номинальной вместимости арены, постепенно наращивая их число до 25 процентов и сохраняя возможность соблюдения социального дистанцирования.
Напомним, что футбольный сезон в Италии, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, должен возобновиться 13 июня полуфинальными матчами на Кубок страны.
Волжские «бурлаки». Тройка Ковина – лучшая в «Торпедо» и всей провинции После непродолжительного перерыва «Советский спорт» продолжает рассказывать о лучших тройках отечественных клубов. Дошла очередь до горьковского/нижегородского «Торпедо». 31.05.2020 11:45 Хоккей Домрачев Владислав Глушакова «вернули» в «Спартак», Левандовски лидер «Золотой бутсы», а «Зенит» и СКА – по выручке В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 31.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван А главнокомандующие кто? Армейцы пока не назвали своих главных тренеров На носу лето, команды КХЛ давно в отпуске. Однако не все определились с наставниками. 30.05.2020 08:30 Хоккей Домрачев Владислав «Бавария» мчится к своему вечному рекорду 1972 года. И угрожает «Ювентусу» Разгромом «Фортуны» мюнхенцы подтвердили свои намерения сделать собственное чемпионство-2020 особенным. 31.05.2020 10:49 Футбол Сергеев Иван Рейтинг наездов. Предатель Коваленко, зазвездившийся Третьяк, безмозглые полицейские Наш хит-парад продолжается, и в нем зажигаются новые «звезды». На этот раз на сцену вышли хоккейные люди. 31.05.2020 17:03 Хоккей Кузнецов Дмитрий Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Киев опустили на четвертое место. Как на Украине вернулся футбол Чемпионат Украины-2019/20 возобновился главным противостоянием страны: «Шахтер» одержал волевую победу над киевским «Динамо». 31.05.2020 19:46 Футбол Зибрак Артем