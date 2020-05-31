Президент «Ювентуса» предложил вернуть зрителей на трибуны Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли предложил частичное открытие трибун для болельщиков во время матчей серии А.

Как сообщает Football Italia, согласно многочисленным источникам, Аньелли предложил другим 19 владельцам клубов серии А частично открыть трибуны для фанатов в середине июля.

Идея президента «Ювентуса», как отмечает издание, заключается в том, чтобы позволить присутствовать на играх только 10 процентам болельщиков от номинальной вместимости арены, постепенно наращивая их число до 25 процентов и сохраняя возможность соблюдения социального дистанцирования.

Напомним, что футбольный сезон в Италии, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, должен возобновиться 13 июня полуфинальными матчами на Кубок страны.