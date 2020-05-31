Илья Геркус: Чувство от «220 постов» «Локомотива» очень неловкое, слова кажутся неискренними

«Я, конечно, понимаю, что «Локомотив» пытается как умеет сгладить ситуацию и сказать добрые слова, но отчего-то чувство от их «220 постов» очень неловкое. Тяжелое прямо скажу чувство. Все сказанные слова кажутся излишними, неуместными и потому неискренними и ненужными», - написал Геркус в своем твиттере.
Ранее стало известно, что Совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение не продлевать контракт с Семиным, рассчитанный до 31 мая, и утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера основной команды.
Добавим, что на текущий момент «Локомотив» после 22 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.
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