Роман Павлюченко: Были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду Нападающий мог перебраться на «Сантьяго Бернабеу», будучи игроком «Тоттенхэма».

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал, какие клубы интересовались его трансфером в период его карьеры за лондонский «Тоттенхэм».

«В «Тоттенхэме», когда шли разговоры о моей аренде или продаже, были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду.

Были варианты «Ливерпуль», «Реал» и «Милан». Не знаю, правда это или нет, но агент мне так говорил», – сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Фестиваль Спортивная Волна».

Напомним, Павлюченко перешел в «Тоттенхэм» летом 2008 года из московского «Спартака». Сумма сделки составила 17 млн евро.

За все время в лондонском клубе он провел 113 матчей, забил 42 гола и отдал 10 голевых передач.

В 2012 году футболист вернулся на родину, став игроком московского «Локомотива».