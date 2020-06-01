Роман Павлюченко: Были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал, какие клубы интересовались его трансфером в период его карьеры за лондонский «Тоттенхэм».
«В «Тоттенхэме», когда шли разговоры о моей аренде или продаже, были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду.
Были варианты «Ливерпуль», «Реал» и «Милан». Не знаю, правда это или нет, но агент мне так говорил», – сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Фестиваль Спортивная Волна».
Напомним, Павлюченко перешел в «Тоттенхэм» летом 2008 года из московского «Спартака». Сумма сделки составила 17 млн евро.
За все время в лондонском клубе он провел 113 матчей, забил 42 гола и отдал 10 голевых передач.
В 2012 году футболист вернулся на родину, став игроком московского «Локомотива».
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