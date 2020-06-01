«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком Специалист возглавил команду летом 2018 года.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продолжит работу с питерским клубом.

Сегодня, 1 июня специалист подписал новый контракт по схеме «2+1». Другие детали сделки не уточняются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 1 Июн 2020 в 12:05 PDT

Ранее сообщалось, что зарплата Семака по новому контракту составит 1,2 млн евро за сезон.

Добавим, что вместе с питерским клубом специалист выиграл чемпионат страны в прошлом сезоне.