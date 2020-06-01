«Тоттенхэм» нашел замену Вертонгену в мадридском «Атлетико» Ранее сообщалось, что бельгиец интересен итальянским клубам.

«Тоттенхэм» готовится к отъезду защитника Яна Вертонгена. Об этом информирует TodoFichajes.

Согласно источнику, лондонский клуб намерен пригласить на его место Стефана Савича, выступающего за мадридский «Атлетико».

Отмечается, что идею с его трансфером поддержал главный тренер «шпор» Жозе Моуринью. Португалец высоко оценил игру Савича и считает, что футболист обладает солидным опытом.

Напомним, 29-летний черногорец выступает за «Атлетико» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей и забил один гол. Его контракт с испанцами в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 25 млн евро.