Кирьяков – о трансфере Рами: Небольшой пиар перерос в антипиар и серьезный удар по «Сочи» Ранее сообщалось, что клуб аннулировал контракт игрока.

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал конфликт французского защитника Адиля Рами с руководством «Сочи».

По официальной информации, клубные врачи обнаружили у игрока травму колена, после чего «Сочи» аннулировал его контракт. Адвокат футболиста, в свою очередь, опроверг проваленный медосмотр и пригрозил судом.

«В начале, наверное, была красивая история: чемпион мира переходит в клуб, который идет на последнем месте в РПЛ. «Сочи» как бы давал понять, что намерен любыми способами остаться в элите, но потом все скатилось в негатив.

Трансфер показал некомпетентность тех, кто участвовал в сделке: агентов, менеджмента клуба и медицинского штаба. Теперь впереди еще долгие разбирательства. Таким образом, небольшой пиар в итоге перерос в огромный антипиар и серьезный имиджевый удар по команде», – цитируют Кирьякова «Известия».