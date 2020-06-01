Александр Медведев: Задача Семака каждый год выводить «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов Тренер на два сезона продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях, которые поставлены перед главным тренером Сергеем Семаком с подписанием нового контракта.

«Задача стоит каждый год играть в Лиге чемпионов и выходить из группы», – сообщил Медведев в интервью ТАСС.

Заодно руководитель клуба рассказал о трансферной политике «Зенита» на ближайшее время:

«В текущей обстановке надо думать об экономии затрат, в том числе и на трансферы.

Рынок меняется, цены на игроков неизбежно будут снижаться, поэтому окно сейчас не открыто. Хотя несколько игроков сейчас имеют возможность вести переговоры, мы решили, что до выигрыша титула, что, как я надеюсь, произойдет до окончания чемпионата, мы ни с кем переговоры не ведем – ни со своими игроками, ни с потенциальными новичками.

Поэтому мы будем действовать именно так, чтобы все были сконцентрированы для достижения результата. Команда тренируется, все ребята соскучились по футболу, что я видел, посетив тренировку команды. Будем готовиться, и первый матч, который будет на выезде, очень важный».

Семак тренирует «Зенит» с мая 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством петербургский клуб выиграл чемпионский титул. В Лиге чемпионов «Зенит» занял последнее место в своей группе и не смог выйти даже в 1/16 финала Лиги Европы. Соперниками российского чемпиона были «РБ Лейпциг», «Лион» и «Бенфика».

После 22 туров нынешнего чемпионата команда Семака занимает первое место, на 9 очков опережая «Локомотив» и «Краснодар». Рестарт турнира намечен на 21 июня. В 23-м туре «Зениту» предстоит выездная игра против ЦСКА.