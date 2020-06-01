Илья Геркус: Позиция Семина где-то резкая, но честная и прямая Бывший президент «Локомотива» отреагировал на высказывания Юрия Павловича о нынешнем руководстве клуба.

Илья Геркус, руководивший ФК «Локомотив» с лета 2016 года по декабрь 2018-го, прокомментировал заявление Юрия Семина о том, что он покинул клуб из-за разногласий с нынешними руководителями Анатолием Мещеряковым и Василием Кикнадзе.

«Сильные слова. Позиция где-то резкая, но честная и прямая, – написал Геркус у себя в инстаграме. – Несмотря на то, что на данный момент меня с «Локомотивом» ничего не связывает, я разделяю его чувства, его тревогу. Мне неприятно видеть то, как там ведутся дела.

Нас с Юрием Палычем – несмотря на все наши споры и разногласия – объединяли одни и те же ценности – стремления к победам, к трофеям, к счастью для болельщиков. Радость болельщиков, заполненные трибуны – мы работали для этого. Пусть и ненадолго, но нам удалось вывести «Локомотив» на ведущую роль в нашем футболе. Конечно, мы хотели большего, хотели идти дальше и наши споры были в том числе о том, как выйти на следующий уровень. Согласен с Семиным, что такой шанс – вырастить большую команду-династию с еврокубковыми амбициями был реален. Но вот поддержки у нас не было, поэтому мы пришли к тому, что есть. Главное все же достигнутые результаты и светлые воспоминания. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Юрию Палычу хочу пожелать здоровья и удачи в продолжении его тренерской деятельности».

Контракт 73-летнего Семина с «Локомотивом» закончился 31 мая. С 1 июня главным тренером команды является 40-летний серб Марко Николич.