«Тамбов» проводит сбор на базе «Рубина» в Казани Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

Сегодня 1 июня команда ФК «Тамбов» приехала в Казань, чтобы провести недельный тренировочный сбор в целях подготовки к возобновлению чемпионата России.

Об этом сообщает «Татар-информ», ссылаясь на свои источники.

Футболисты «Тамбова» тренируются на одном из футбольных полей на базе ФК «Рубин». С игроками казанского клуба гости не пересекаются, а живут в задании академии «Рубина».

Возможность проведения спарринга клубы РПЛ пока не обсуждали.

Команда Сергея Первушина занимает 11-е место после 22 туров, набрав 25 очков.