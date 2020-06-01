ЦСКА приступил к тренировкам на базе в Ватутинках Команда Виктора Гончаренко занимает пятое место после 22 туров чемпионата России.

Футболисты ЦСКА возобновили тренировочный процесс на базе в Ватутинках в соответствии с разрешением Мэрии Москвы.

Об этом сообщает официальный сайту клуба, отмечая, что накануне игроки, тренеры и персонал команды прошли повторное тестирование на COVID-19, которое вновь дало отрицательные результаты.

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. В 23-м туре ЦСКА должен сыграть дома с «Зенитом». Команда Виктора Гончаренко занимает пятое место, набрав 36 очков.