ЦСКА приступил к тренировкам на базе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА возобновили тренировочный процесс на базе в Ватутинках в соответствии с разрешением Мэрии Москвы.
Об этом сообщает официальный сайту клуба, отмечая, что накануне игроки, тренеры и персонал команды прошли повторное тестирование на COVID-19, которое вновь дало отрицательные результаты.
Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. В 23-м туре ЦСКА должен сыграть дома с «Зенитом». Команда Виктора Гончаренко занимает пятое место, набрав 36 очков.
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