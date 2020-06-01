«Лех» продлил договор с ЦСКА об аренде Жамалетдинова до фактического завершения сезона Российский нападающий выступает в Польше с января прошлого года.

Официальный сайт ЦСКА сообщил о том, что 23-летний нападающий Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за польский «Лех» до фактического окончания сезона-2019/20, поскольку клубы договорились о продлении арендного соглашения.

Жамалетдинов выступает за «Лех» с января прошлого года. В нынешнем сезоне Тимур провел 4 матча за главную команду клуба из Познани, отметившись одним забитым мячом.

Также ЦСКА сообщали, что аренды Наира Тикнизяна в курский «Авангард», Виталия Жиронкина в калининградскую «Балтику» и Хетага Хосонова в «Тамбов» завершены. Все трое футболистов возвращаются в московский клуб.