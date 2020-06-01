Ахметов прибыл в Мюнхен на операцию

Официальный сайт ЦСКА сообщил о том, что Ильзат Ахметов прибыл в Мюнхен, где завтра 2 июня ему будет сделана артроскопия на левом плечевом суставе.
О сроках восстановления 22-летнего полузащитника после операции пресс-служба клуба сообщит дополнительно.
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