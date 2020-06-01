Ахметов прибыл в Мюнхен на операцию В нынешнем сезоне полузащитник ЦСКА забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче РПЛ.

Официальный сайт ЦСКА сообщил о том, что Ильзат Ахметов прибыл в Мюнхен, где завтра 2 июня ему будет сделана артроскопия на левом плечевом суставе. О сроках восстановления 22-летнего полузащитника после операции пресс-служба клуба сообщит дополнительно.