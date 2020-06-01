Месси не воспользовался правом бесплатно уйти из «Барселоны» - Советский спорт
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01 июня 2020 21:41ФутболШарафудинов Виктор

Месси не воспользовался правом бесплатно уйти из «Барселоны»

Аргентинский нападающий проведет в каталонском клубе еще как минимум один сезон.

Goal.com сообщает, что капитан «Барселоны» Лионель Месси не использовал пункт своего действующего контракта, который позволял ему покинуть клуб бесплатно за год до окончания действия соглашения.

Месси должен был уведомить клуб о решении уйти до 1 июня, однако аргентинец не стал использовать эту возможность.

Таким образом, Лионель фактически подтвердил, что остается в «Барселоне» еще на один сезон.

Месси, которому 24 июня исполнится 33 года, всю свою профессиональную карьеру выступает за сине-гранатовых. В нынешнем сезоне на его счету 24 гола и 16 результативных передач в 31 матче с учетом всех турниров.

Всего в активе аргентинца 718 матчей, 627 забитых мячей и 261 голевая передача в составе «Барселоны». Он является лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

Рестарт чемпионата Испании намечен на 11 июня.

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