Официально: чемпионат Италии возобновят 20 июня двумя матчами 25-го тура

Серия А на своем официальном сайте опубликовала обновленный календарь чемпионата.
В субботу 20 июня состоятся две перенесенные встречи 25-го тура. В 19:30 по московскому времени начнется матч «Торино» – «Парма», а в 21:45 – игра «Верона» – «Кальяри».
В воскресенье 21 июня встретятся «Аталанта» – «Сассуоло» (19:30) и «Интер» – «Сампдория» (21:45).
Напомним, что четыре матча 25-го тура не удалось провести в конце февраля из-за пандемии коронавируса.
22, 23 и 24 июня состоятся 10 матчей 27-го тура.
Футбольный сезон в Италии, прерванный пандемией 10 марта, возобновится 13 и 14 июня ответными полуфиналами Кубка, в которых встретятся «Ювентус» – «Милан» и «Наполи» – «Интер». Финал турнира намечен на 17 июня.
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