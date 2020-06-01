«РБ Лейпциг» в гостях одержал волевую победу над «Кельном» и вернулся на третье место В чемпионате Германии завершился 29-й тур.

Матч немецкой бундеслиги «Кельн» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 2:4.

На седьмой минуте счет открыл колумбийский форвард хозяев Джон Кордоба, но первый тайм завершился в пользу «красных быков». На 20-й чех Патрик Шик восстановил равновесие, а на 38-й отличился француз Кристофер Нкунку.

На 50-й лучший бомбардир «Лейпцига» Тимо Вернер забил свой 25-й мяч в нынешнем чемпионате после передачи венгерского вратаря Петера Гулачи, на что «Кельн» ответил точным ударом французского нападающего Антони Модеста (55-я). Однако уже на 57-й Даниэль Ольмо обезопасил успех гостей, ударом правой направив мяч в сетку после розыгрыша углового. Стоит отметить, что в этой голевой комбинации невольно поучаствовал Модест, выбив мяч прямо на испанского полузащитника «Лейпцига» после подачи Нкунку.

Безвыигрышная серия «Кельна» длится 5 туров (2 ничьи и 3 поражения). «Козлы» занимают 11-е место в турнирной таблице, имея 34 очка.

«РБ Лейпциг», набрав 58 очков, по итогам тура вернулся на третье место. У преследователей менхенгладбахской «Боруссии» и «Байера», которые также борются за попадание в Лигу чемпионов, по 56.

6 июня «РБ Лейпциг» примет «Падерборн», а 7 июня «Кельн» сыграет в гостях с «Аугсбургом».

Больше Вернера в нынешнем чемпионате забил только Роберт Левандовски. У форварда «Баварии» 29 голов.