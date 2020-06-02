Черчесов – об уходе Семина: «Локомотив» принял нестандартное решение - Советский спорт
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02 июня 2020 08:19Футбол

Черчесов – об уходе Семина: «Локомотив» принял нестандартное решение

Специалист покинул команду 31 мая.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уход Юрия Семина с должности наставника «Локомотива».

«Юрий Палыч отработал 34 года в «Локомотиве». Не хочу говорить банальности, но адвокатом быть не могу, а тем более судьей. Судьей будет турнирная таблица и качество игры.

Что касается Юрия Палыча, есть и эмоциональная составляющая – первые 30 игр я у него играл же. Есть и профессиональная – он поставлял по 5-6 игроков в сборную, они были в хорошей форме, был прямой контакт с тренером, почти интимный. Некоторые вещи я не знал, а Семин мне подсказывал, чтобы не терять время на умозаключения.

С одной стороны, жалко. Нестандартное и непопулярное решение принял «Локомотив». С другой – футбол рассудит. В любом случае, мы с Юрием Палычем остаемся на связи», – сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Добавим, что новым тренером красно-зеленых стал сербский специалист Марко Николич.

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