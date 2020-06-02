Черчесов – о возобновлении РПЛ: Вопросов много, но надо принять ситуацию как есть Чемпионат страны был прерван из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение РФС доиграть текущий сезон РПЛ и Кубка России.

«Возобновление РПЛ касается не только футбольного сообщества, но и общества в целом. Мы попали в нестандартную ситуацию, в которой стандартных решений быть не может. Посмотрите на другие страны – ни в одной стране не было всё плавно. Многие не видят работы РФС и РПЛ, как тренер, я подсказывал, могут ли футболисты восстановиться. Мы на связи были почти каждый день.

21 июня выбрали, чтобы все успели сыграть, чтобы Кубок был. Вопросов много, но надо принять ситуацию как есть. Выйти из ситуации безболезненно, как мне кажется, нам удаётся. Рекорды мы ставить не хотим, но дать возможность 10 процентам зрителей ходить на стадион – хорошее решение, мы в этом плане первые» – сказал специалист в эфире программы «Футбол России».