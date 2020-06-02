«Интер» хочет получить за Мартинеса 90 млн евро и одного игрока «Барселоны» - Советский спорт
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02 июня 2020 10:41ФутболГичунцев Артур

«Интер» хочет получить за Мартинеса 90 млн евро и одного игрока «Барселоны»

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы отпустить на «Сан-Сиро» защитника Нельсона Семеду или полузащитника Артуро Видаля.

«Барселона» продолжает переговоры с миланским «Интером» о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса.

Как сообщил журналист Николо Скира, игрок уже согласовал контракт с испанским клубом и будет получать 12 млн евро в год.

Отмечается, что «нерадзурри» по-прежнему хотят получить за своего футболиста 111 млн евро, установленные в качестве отступных, но готовы сделать скидку и продать форварда за 90 млн, если «Барса» отправит в Италию своего игрока.

Что касается Мартинеса, то в текущем сезоне 22-летний аргентинец провел 31 матч, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.

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