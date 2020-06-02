Дмитрий Чернышенко: Матчи РПЛ возобновятся 19 июня - Советский спорт
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02 июня 2020 13:21ФутболГичунцев Артур

Дмитрий Чернышенко: Матчи РПЛ возобновятся 19 июня

Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что чемпионат России по футболу возобновят 19 июня, хотя, ранее РФС сообщил, что возвращение лиги состоится 21-го числа.

«Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги», – цитирует Чернышенко ТАСС.

Добавим, что РФС также принял решение доиграть текущий сезон Кубка России. Он стартует 21 июня.

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