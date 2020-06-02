Источник: «Спартак» сыграет с «Арсеналом» в 23-м туре РПЛ 20 июня Встреча пройдет на домашней арене «оружейников».

Московский «Спартак» сыграет гостевой матч с тульским «Арсеналом» 20 июня. Об этом сообщает «Фратрия» в своем Twitter. Напомним, их встреча пройдет в рамках 23-го тура РПЛ.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что чемпионат страны возобновят 19-го числа.

В текущем сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса, красно-белые занимают восьмое место в таблице, набрав 28 очков. В активе туляков – столько же очков, но они опережают столичный клуб по дополнительным показателям и занимают седьмую строчку.