Сергей Герасимец: Если «Зениту» поступит предложение по Азмуну, его надо отпускать Бывший полузащитник питерского клуба считает, что клубу надо отпустить Сердара Азмуна, если поступит предложение о покупке форварда.

- Если «Зениту» поступит предложение по Азмуну, его надо отпускать. Серия А выше уровнем, чем чемпионат России. У Азмуна есть такая мотивация, держать его нет смысла. Если иранец уйдет, то приход (Александра) Кокорина будет к месту, - рассказал Герасимец в интервью «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что иранский нападающий попал в сферу интересов «Наполи» и «Милана». Отмечалось, что «Зенит» готов расстаться с Азмуном только за сумму, превышающую 35 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний нападающий отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до 2022 года.