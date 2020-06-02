Лигу чемпионов могут доиграть в Португалии в формате «Финала восьми» Проведение финального матча европейского клубного турнира в Стамбуле (Турция) может быть перенесено из-за экономических проблем.

По информации Mundo Deportivo, принять четвертьфиналы, полуфинальные встречи и финальный матч сможет Лиссабон на стадионе «Жозе Алваладе», на котором свои домашние матчи проводит «Спортинг».

Отмечается, что УЕФА планирует возобновить соревнования 7 августа и завершить турнир в десять дней, при этом на каждой стадии команды проведут по одному матчу. В случае успеха данного варианта, которое вызывает недовольство у телевидения из-за сокращения числа матчей, финал Лиги чемпионов может быть перенесен на неделю и состоятся в субботу, 22 августа.

Добавим, что окончательное решение по этому вопросу будет принято 17 июня на заседании Исполнительного комитета УЕФА.