«Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца». РПЛ объяснила интенсивность графика матчей Пресс-служба РПЛ объяснила, как составлялся календарь на оставшуюся часть сезона.

«Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике.

Почему нельзя было провести остаток сезона за большее количество времени? По текущему плану УЕФА, до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России.

Можно было играть на полторы недели дольше - до 2 августа? В таком случае после интенсивного графика у команд не осталось бы дней для восстановления перед стартом следующего сезона. Его мы планируем начать уже в начале августа», - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Напомним, что сезон в российской премьер-лиге возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» - «Ахмат» и «Сочи» - «Ростов». Остальные встречи первого тура чемпионата после возобновления пройдут с 20-го и 21-го числа. Последний тур чемпионата России планируется провести 22 июля.

На данный момент после 22 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. На второй и третьей строчках расположились «Локомотив» и «Краснодар», имеющие в активе по 41 очку. Четвертое место занимает «Ростов» (38 очков), на пятой позиции разместился ЦСКА (36).