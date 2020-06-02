Марко Николич: Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что не боится негативной реакции болельщиков московской команды.

- Не боюсь. Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце, - цитирует Николича Sport24.ru.

Напомним, что Николич официально стал главным тренером «Локомотива» 1 июня. На этом посту сербский специалист сменил Юрия Семина, который покинул команду днем ранее в связи с истечением срока контракта.

Ранее Николич работал с сербскими командами «Рад», «Войводина» и «Партизан». Последний под руководством специалиста стал чемпионом Сербии в сезоне-2016/17 и обладателем Кубка страны 2017 года.