Марко Николич: Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками

- Не боюсь. Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце, - цитирует Николича Sport24.ru.
Напомним, что Николич официально стал главным тренером «Локомотива» 1 июня. На этом посту сербский специалист сменил Юрия Семина, который покинул команду днем ранее в связи с истечением срока контракта.
Ранее Николич работал с сербскими командами «Рад», «Войводина» и «Партизан». Последний под руководством специалиста стал чемпионом Сербии в сезоне-2016/17 и обладателем Кубка страны 2017 года.
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