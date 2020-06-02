«Надеюсь, больше вылетать не будет». Ахметов сообщил об успешной операции на плече Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов успешно перенес операцию на плече в Германии.

«Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул мое плечо на место», - написал хавбек в своем инстаграме.

Напомним, что в текущем сезоне Ахметов провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча.

Добавим, что в первом матче после возобновления сезона ЦСКА 20 июня на своем поле сыграет против «Зенита». После 22 туров чемпионата ЦСКА с 36 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.