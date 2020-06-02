«Рубин» приостановил выплату компенсаций владельцам абонементов В связи с возможным возвращением болельщиков на трибуны во время матчей РПЛ казанская команда остановила выплату компенсаций владельцам абонементов.

«В данный момент ведется активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков. На первоначальном этапе будут допущены зрители на 10 процентов мест от общей вместительности стадиона.

Напомним, что в первом матче после возобновления сезона «Рубин» 20 июня сыграет на выезде против «Урала». На данный момент после 22 туров чемпионата казанская команда, набрав 23 очка, занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.