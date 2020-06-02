«Зенит» приступил к тренировкам в группах Во вторник футболисты команды из Санкт-Петербурга собрались для подготовки к возобновлению сезона.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора футболисты занимались по группам, соблюдая социальную дистанцию перед началом и после завершения тренировки, - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Напомним, что в первом матче после возобновления сезона «Зенит» 20 июня в гостях сыграет против ЦСКА. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.