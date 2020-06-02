Александр Медведев: Сбора в Удельной нет, игроки находятся дома и приезжают тренироваться на базу

- Сбора в Удельной нет. У нас отработана система самоизоляции - игроки находятся дома со своими близкими и приезжают тренироваться на базу, - цитирует Медведева «РИА Новости».
Ранее стало известно, что футболисты «Зенита» со вторника приступили к тренировкам в группах.
Добавим, что в первом матче после возобновления сезона «Зенит» 20 июня в гостях сыграет против ЦСКА.
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Кипит наш разум возмущенный от космических зарплат иностранцев-госслужащих в КХЛ Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о списке самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. 02.06.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий Советский Уткин, который легко уделал бы любую глыбу ютуба. 23 года с нами нет Озерова 2 июня 1997 года не стало прославленного спортивного комментатора Николая Озерова. Вспомним маэстро. 02.06.2020 10:00 Футбол Николаев Ярослав Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав