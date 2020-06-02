Александр Медведев: Сбора в Удельной нет, игроки находятся дома и приезжают тренироваться на базу Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что приезжают на тренировки из дома.

- Сбора в Удельной нет. У нас отработана система самоизоляции - игроки находятся дома со своими близкими и приезжают тренироваться на базу, - цитирует Медведева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что футболисты «Зенита» со вторника приступили к тренировкам в группах.

Добавим, что в первом матче после возобновления сезона «Зенит» 20 июня в гостях сыграет против ЦСКА.