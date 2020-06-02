«Ювентус» включился в борьбу за Тюрама - Советский спорт
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02 июня 2020 22:04Футбол

«Ювентус» включился в борьбу за Тюрама

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам попал в сферу интересов «Ювентуса».

Как сообщает Le 10 Sport, 22-летний сын бывшего нападающего туринской команды Лилиана Тюрама привлек к себе внимание боссов «Ювентуса» своим выступлением в чемпионате Германии.

Отметим, что в текущем сезона центральный нападающий провел 37 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и девять голевых передач.

Действующий контракт Тюрама с немецкой командой рассчитан до лета 20223 года, а трансферная стоимость оценивается в 22,5 миллиона евро.

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