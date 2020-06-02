Лэмпард получит свыше 100 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард получит на летние трансферы свыше 100 миллионов фунтов стерлингов.

По информации The Athletic, владелец клуба Роман Абрамович готов выделить средства на трансферы правого вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и левого защитника «Лестера» Бена Чилвелла.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова отпустить 20-летнего хавбека, однако, требует за его уход 120 миллионов евро, а «Лестер» может согласиться на трансфер 23-летнего защитника, если получит от лондонцев порядка 55 миллионов евро.