Марко Николич: Мы знаем, чего хотим достичь в ближайшее время и в долгосрочной перспективе Главный тренер «Локомотива» Марко Николич сообщил, что руководство клуба уже определилось с задачами на оставшиеся матчи чемпионата.

- Цели поставлены. Мы знаем, чего хотим достичь в ближайшее время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также я прекрасно понимаю, что болельщики хотят и ждут побед, - приводит слова Николича издание «Гудок».

Напомним, что Николич официально стал главным тренером «Локомотива» 1 июня. На этом посту сербский специалист сменил Юрия Семина, который покинул команду днем ранее в связи с истечением срока контракта.