«Спартак» опубликовал видео с тренировкой над «физикой» Футболисты московского клуба приступили тренировкам перед возобновлением сезона в российской премьер-лиге.

«На первом этапе подготовки к возобновлению чемпионата и Кубка России большое внимание уделяется физической мощи», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых. Напомним, что первый матч после возобновления чемпионата «Спартак», занимающий на данный момент восьмую строчку в турнирной таблице, проведет 20 июня. Соперником красно-белых станет тульский «Арсенал».