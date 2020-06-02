«Спартак» опубликовал видео с тренировкой над «физикой»
Футболисты московского клуба приступили тренировкам перед возобновлением сезона в российской премьер-лиге.
«На первом этапе подготовки к возобновлению чемпионата и Кубка России большое внимание уделяется физической мощи», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Напомним, что первый матч после возобновления чемпионата «Спартак», занимающий на данный момент восьмую строчку в турнирной таблице, проведет 20 июня. Соперником красно-белых станет тульский «Арсенал».
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