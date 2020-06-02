«Манчестер Сити» и «Лацио» поборются за 17-летнего защитника «Хартс» Защитник «Хартс» Эрон Хики попал в сферу интересов «Милана» и «Лацио».

По информации The Sun, кроме итальянских клубов 17-летним игроком молодежной сборной Шотландии интересуются «Манчестер Сити», «Селтик» и «Кристал Пэлас».

Отметим, что Хики является воспитанником академии «Хартс» и выступает за основной состав клуба с августа 2019 года. За это время левый защитник провел 34 встречи за команду и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.