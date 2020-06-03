Источник: ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда «Бешикташа» С 2014 года игрок вызывается в сборную Канады. В его активе 31 матч и восемь голов.

Как сообщает Gazzetta.gr, московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Бешикташу» Кайлу Ларину.

Согласно источнику, армейцы уже сделали предложение о его трансфере. Отмечается, что красно-синие готовы платить игроку 1,7 млн евро в год.

В текущем сезоне 25-летний форвард выступает на правах аренды за бельгийский клуб «Зюлте-Варегем». На его счету 33 матча, девять голов и 11 голевых передач.

Добавим, что контракт Ларина с «Бешикташем» в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 3,20 млн евро.