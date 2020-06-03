Юрий Семин: Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру 31 мая он покинул столичный клуб в связи с истечением срока контракта.

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах на будущее.

«Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру. Есть ли уже вариант? Подождите, я только с 31 мая стал официально безработным (смеется)», – цитируют Семина «Известия».

Напомним, Семин работал с «Локомотивом» в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Добавим, что новым тренером красно-зеленых стал сербский специалист Марко Николич.