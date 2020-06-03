Агент Виллиана обозначил условия по новому контракту с «Челси» Ранее сообщалось, что бразилец уже получил предложения от «Тоттенхэма», «Барселоны» и «Ювентуса».

Киа Джурабчиан, агент полузащитника «Челси» Виллиана, заявил, что стороны не могут согласовать новый контракт из-за расхождений по срокам соглашения.

«Виллиан хочет подписать контракт на три года. «Челси», в свою очередь, готов продлить соглашение только на два сезона. В этом вся проблема.

Мы уважаем клуб, но Виллиан – амбициозный футболист. Он хочет завершить карьеру на высоком уровне», – цитирует агента Sky Sports.

Напомним, бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей, забил семь голов и отдал шесть голевых передач.