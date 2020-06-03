СМИ: ЦСКА предложил за форварда «Бешикташа» один млн евро, но получил отказ С 2014 года игрок вызывается в сборную Канады. В его активе 31 матч и восемь голов.

Московский ЦСКА действительно хочет приобрести нападающего «Бешикташа» Кайла Ларина. Об этом сообщает Nieuwsblad.

Согласно источнику, российский клуб предложил коллегам из Турции один млн евро за переход игрока по окончании текущего сезона. Отмечается, что «Бешикташ» ответил отказом. Стороны продолжают переговоры.

В текущем сезоне 25-летний форвард выступает на правах аренды за бельгийский клуб «Зюлте-Варегем». На его счету 33 матча, девять голов и 11 голевых передач.

Добавим, что контракт Ларина с «Бешикташем» в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 3,20 млн евро.