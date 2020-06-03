«Спартак» сработал быстрее ЦСКА». Бывший селекционер красно-белых – о трансфере голландца Футболист помог красно-белым выиграть чемпионат России.

Бывший селекционер «Спартака» Григорий Евтушенко раскрыл детали трансфера полузащитника сборной Нидерландов Квинси Промеса.

«Мы заметили его в обзорной поездке по Нидерландам осенью 2013-го. Про Квинси тогда знал и ЦСКА, но «Спартак» сработал быстрее. Ранее аналогично получилось с Рохо, на чьей продаже потом неплохо заработали. Денег за Квинси просили много, но спортивный директор Попов смог убедить Якина и Федуна, что Промеса брать необходимо. Заключать контракт с «Твенте» полетел Асхабадзе.

Я, если честно, думал, что покупать Промеса рановато, но он оказался золотым парнем. Попал в сложную обстановку, команда играла плохо, но он на все плюнул и пахал. Многие иностранцы, получив хороший контракт, увы, деградируют, а Промес – исключение», – приводит слова Евтушенко сайт телеканале «Матч ТВ».

Напомним, голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. За это время он провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 голевых паса. Он помог красно-белым выиграть чемпионат, а также Суперкубок страны.

В 2018 году «Спартак» продал его испанской «Севилье» за 20 млн евро, а прошлым летом игрок вернулся в Нидерланды, став футболистом «Аякса».